Гвинет Пэлтроу дала понюхать свою вагину

Гвинет Пэлтроу / Instagram

Вагину американской актрисы кино и телевидения, бизнесвумен, певицы и писательницы Гвинет Пэлтроу теперь можно понюхать за $75, и это не шутка.

Актриса выпустила ароматизированые свечи, которые выпускаются с фразой, что пахнут, как вагина Гвинет Пэльроу, пишет ее сайт Goop.

Совсем недавно личный бренд знаменитой актрисы выпустил ароматическую свечу под названием "пахнет как моя вагина".

Как утверждают смелые добровольцы, которые уже приобрели данный экзотический аксессуар, свеча выходит не с привкусом воблы, а с цитрусовым бергамотом, геранью и дамасской розой. Но Гвинет сказала: "вагина", и все тут.

Тем не менее, маркетинговый ход дал свой результат - Гвинет объединила фетишистов всех стран, которые невиданно активизировались и раскупили тестовую партию всего за несколько часов.

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