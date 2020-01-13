"Пирожок не простуди, анальная анаконда": Серябкина раздвинула ноги над мусоркой

Оля Серябкина / Instagram

Экс-солистка Серебро Оля Серябкина поделилась провокационными фото, на котором оголилась возле мусорных баков у своего дома.

Оля Серябкина после того, как показала трус с начесом, решила продолжить баловать поклонников, и продемонстрировала, что там у нее под штанами.

"Для всех моих болтушек", - подписала Серябкина фото, на котором выбрасывает мусор.

На фото Серябкина без штанов с мусорным пакетом позирует у мусорных баков - позирует, закидывает ногу на бак и задирает свою толстовку.

Оля Серябкина / Instagram

Оля Серябкина / Instagram

В комментариях Оле Серябкиной высказывают самые странные пожелания и комплименты.

"Ну чё, Оля глотнула спермы с утра своего Гошки, смотрю он у тебя не только е..барь,но и фотограф", "Анальная анаконда", "Пирожок только не простуди))", "Красотки заходите в гости", "Оля с голыми ногами на улицу. Холодно наверняка. Не простужайся", "Блин,вы одевайтесь теплее,зима конечно хреновая,но зима", "Позорище", "Не замерзла?", "Отморозить письку", "Нарядится и устроить целую фотосессию , только для того чтобы выкинуть мусор", "Олечка нельзя так ходить, холодно же", - пишут в комментариях.

Ранее Рита Ора без трусов засветила попку и половые органы на фотосессии