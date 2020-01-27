Отец Меган Маркл слил в сеть полуголые фото несовершеннолетней дочки

Меган Маркл / Suits screenshot

Отец Меган Маркл Томас слил в сеть фото дочки в купальнике, когда она еще училась в школе.

16-летняя Меган Маркл в купальнике играла в школьной пьесе, и ее папочка Томас решил, что момент для их публикации самый удачный именно, когда дочка расстается с британской королевской семьей.

Фото, которые прозвали "feisty Meg" опубликовал издание The Sun.

"Три девушки играют в раздевалке. Меган всегда играет что-то гламурное", - говорит Томас.

Также он сказал, что они же разыгрывали сценку в СПА.

"Меган будет в шоке, когда увидит эти фото!", - добавил он.

На фото Меган и другие девушки позируют в цельных купальниках, а не в бики, однако, вопрос целесообразности публикации этих фото остается открытым, особенно, если учитывать, что все скандальное, что происходит с Меган негативно отражается на королевской семье и ее отношениях с ними и с принцем Гарри.

Меган Маркл / The Sun Томас Маркл

Меган Маркл / The Sun Томас Маркл

Меган Маркл / The Sun Томас Маркл

Ранее уже появилась информация о том, что Меган Маркл лишили подаренных украшений, и могут забрать остальные вещи, купленные за деньги налогоплательщиков Великобритании.