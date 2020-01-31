"Балуюсь": Ивлеева игриво разделась и показала новую прическу

Настя Ивлеева / Скриншот youtube.com/вДудь

Блогер Настя Ивлеева решила побаловать поклонников, и опубликовала пикантную фотосессию в своем Instagram.

"Быть разной - значить быть свободной", - пишет Ивлеева.

На фотография Настя Ивлеева позирует в черном мини-платье, которое открывает ее стройные ножки, декольте и шею. Но на других фото Ивлеева явно играет с ракурсами и верхней частью платья так, что кажется, она позирует голой.

"Ахрененная фотосееси", Че мне так орно с этих фоток?)))", "2 фото прям Моника Белучи",

"Парики из-за седины надеваешь по-любому", "На Монику Белуччи похожа тут, красотка просто", "Серябкина?)", "Фу", "Настя, ты опять седые волосы закрашиваешь?", "Похожа на Самбурскую", "На Уму Турман похожа",

"Где грудь, Настюша?", "Сутулиться просто, поэтому провалилась грудь", "В твоей п*зде", "Черный лебедь", "Красотка", "Хз, что написать так, что лови смайл",

"Это слишком великолепно", "Какой красивый мальчик", "Очень похожа на Монику Белуччи", "Не узнала тебя", "На Серябкину похожа",

"Вы че с Богдановым там оху*ли совсем?", "Ааааа, ты шо делаешь???)))", "Балуюсь".

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