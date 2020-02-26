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Гвинет Пэлтроу досталось от сына за секс-игрушки и свечи с запахом вагины

26 февраля 2020, 16:22

Сын-подросток голливудской звезды Гвинет Пэлтроу не стесняется распекать маму за ее интернет-бизнес.

Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу / Instagram

13-летний Мозес Брюс Энтони Мартин - сын голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу от брака с Крисом Мартином (фронтмен Coldplay) - не одобряет того, что та продает секс-игрушки через Сеть.

"На самом деле, мой сын сказал мне на днях: ''Сначала я смущался, что на твоем сайте есть вибраторы, считал, что это плохо, но теперь я думаю, что все здорово! Ты феминистка, мам, и ты оторва''", — процитировала сына сама актриса.

К слову, за последние годы Гвинет Пэлтроу создала большую интернет-бьюти-империю, в которую можно купить как инновационные средства по уходу за кожей, так и всякие необычные продукты для дома.

Напомним, ранее большой скандал с ажиотажем вызвала недавняя новинка, представленная Пэлтроу - ароматические свечи с запахом ее вагины.

Instagram секс-игрушки Гвинет Пэлтроу
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