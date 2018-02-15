"Опять новая любовь?": Анна Седокова показала, с кем провела День влюбленных

Экс-"Виа Гра" Анна Седокова раскрыла своего тайного ухажера, который подарил ей в День святого Валентина огромный букет роз, и с кем провела романтический вечер.

Им оказался ее партнер по клипу "На воле" Даниил Величко.

На фото певица обнимает Величко, он в ответ держит ее за талию.

"Как же здорово узнавать человека и каждый раз, все больше и больше приятно удивляться. Спасибо за вчера @dvelichko. И с прошедшим Вас Днём Влюбленных! Пусть так будет ежедневно!", - подписала снимок Седокова.

В комментариях подписчики звезды начали предполагать, что именно Величко является отцом сына Седоковой Гектора: "Вот на кого Гектор похож", "Копия Гектор", "Опять любоффф?".

Другие же уверены, что между Седоковой и Величко только дружеские отношения:

"Фу какие вы мерзкие, вечно ищут то, чего нет. Видимо слова про дружбу между людьми не имеют никакого значения. Сразу начали искать сходство с ребёнком и ждать четвёртого... что за люди".

Поклонники артистки уже успели разузнать, что Даниил не женат и ни с кем не встречается.

Сама певица в эфире программы "Стол заказов" на Ру. Тв призналась, что Величко, который снимался у нее в клипе, покорил Седокову в первые минуты:

"Он пришел на съемочную площадку, схватил меня своими ручищами и начал меня грубо брать (всё происходило по сценарию. — прим. ред). Я впервые за всю свою биографию я затушевалась, и мне стало неловко. И я поняла в тот момент, что не справляюсь с ним. Случилась эта искра и какие-то чувства… Понимаете, я обычно легко справляюсь с мужчинами. А тут я не могу ничего сделать. Он со мной справился за пару минут на съемочной площадке. Он потрясающий человек и настоящий профессионал. Я в приятном шоке от своего партнера!", - отметила певица.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Фев 15, 2018 в 12:42 PST

Ранее Анна Седокова заинтриговала поклонников фото с полуобнаженным мужчиной.