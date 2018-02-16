Анджелина Джоли завершает карьеру актрисы и идет в политику

Известная американская актриса Анджелина Джоли приняла решение бросить карьеру актрисы, уехать из Голливуда и обосноваться в Лондоне, Великобритания. Там Джоли планирует работать советником по делам беженцев.

Актриса не хочет жить с бывшим возлюбленным в одном городе и периодически с ним видеться, тем более, у знаменитости не осталось сил работать в киноиндустрии и сталкиваться на съемочных площадках с бывшим мужем, об этом инсайдер рассказал таблоиду New Idea.



Недавно стало известно, что Джоли и Брэд Питт отложили бракоразводный процесс на год, чтобы разработать соглашение о взаимной опеке над детьми.

Ранее Анджелина Джоли с детьми позировала для глянца.