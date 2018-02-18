"Платье — вау!". Вера Брежнева показала новое соблазнительное фото

Украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в караллово-персиковом платье.

Новый соблазнительный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

Ряд интернет-пользователей оставили под фото позитивные отзывы. "Вера — красотка, платье — вау!", — считает darichitai.

"Красавица!!!", — отметила olgatyrsa. "Какое красивое фото… Вера, вы прекрасны", — написала postnovaksenia.

Ранее Вера Брежнева позировала для российского глянцевого журнала Hello "без поясов, часов и обуви". Артиска фотографировалась "на вершине горы, над тоннами мрамора". Посмотреть фото можно здесь.