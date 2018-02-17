"Связь с космосом": участница Нацотбора на "Евровидение-2018" удивила публику странным нарядом

Во время выступления второго полуфинала Национального отбора-2018 исполнительница JULINOZA (Юлия Запорожец) удивила зрителей и членов жюри.

Она вышла на сцену в головном уборе, похожем на пружину.

Член жюри Андрей Данилко отметил, что ему конструкция на голове артистки напоминает кипятильник.

Сама же JULINOZA ответила, что у нее "на голове связь с космосом и ностальгия по новому году".

Ранее Певица TAYANNA посветила ягодицами в прямом эфире Нацотбора на "Евровидение-2018".