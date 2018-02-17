Песни певицы на "Яндексе" пролайкали больше миллиона раз.
Украинская поп-дива Светлана Лобода похвасталась новой наградой из России. Певица получила награду от запрещенного в Украине ресурса "Яндекс".
"Ребята, спасибо всем и каждому за вашу любовь и лайки нашей музыке. Благодаря вам мы идём дальше, и будет ещё больше @music.yandex, ваша статистика сподвигает нашу команду на новые подвиги!", - подписала снимок певица.
Песни исполнительницы получили более 1 миллиона 200 тысяч лайков.
"Спасибо вам за ваше творчество! Вы как всегда молодец!", - восхищались Лободой одни.
"Ну все, теперь Бузова застрелится)", - шутили другие.
"Будем продолжать лайкать", - пообещали фанаты певицы.
Ранее Светлана Лобода рассказала поклонникам за каким мужчиной очень скучает.