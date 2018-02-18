"У меня самый дешевый артист". Муж Федишин рассказал о доходах певицы

Супруг и продюсер известной украинской певицы Ирины Федишин откровенно рассказал о гонорарах и темпераменте своей подопечной.

Виталий Човнык утверждает, что доходы исполнительницы – одни из самых низких в украинском шоу-бизнесе. Об этом он сказал в интервью Главкому.

"Я могу сказать прямо. У меня самый дешевый артист в Украине. Артист с самым низким гонораром и самым простым райдером. Но это артист, который собирает наибольшее количество залов в стране и которого я считаю, если не "номером один", то очень близким к этому", - признался Виталий.

По словам продюсера, в 2017 году у Федишин было126 сольных концертов, в том числе, три из них - в Октябрьском дворце столицы. Стоимость самого дешевого билета на выступление – 150 грн. Больше концертов на украинской эстраде дает только Олег Винник, утверждает супруг певицы.

Човнык подчеркнул, что требования Федишин к организаторам максимально скромные.

"Наверное, у нас самый простой райдер, который состоит из чисто человеческих пожеланий. Если нас принимает город, нам нужен отель, питание, ну, самое простое, что может быть: вода, салфетки, печенье. Мы понимаем, что слово "райдер" раздражает людей", - рассказывает продюсер.

Напомним, ранее Ирина Федишин рассказала о подарке, который ей сделал супруг на 30-летие. Он подарил певице ключи от новенького авто Porsche Cayenne.