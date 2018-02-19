Дженнифер Лоуренс решила уйти из кино на пике славы

Американская актриса, обладательница Оскара Дженнифер Лоуренс сделала громкое заявление о паузе в актерской карьере.

По словам звезды "Голодных игр", она планирует оставить кино по крайней мере на год, "чтобы больше молодых людей занялись политикой", -сообщает BBC.

Лоуренс решила посвятить себя социальному активизму, ведь актриса сотрудничает с некоммерческой организацией Represent.Us, которая специализируется на борьбе с коррупцией.

"Я планирую работать в составе организации Represent.Us, пытаясь привлечь молодых людей в политическую деятельность на местном уровне. Но это не имеет ничего общего с политикой/ Это просто антикоррупция и все, что может помочь предотвратить коррупцию и исправить нашу демократию ", - сказала Лоуренс.

Последним фильмом, в котором снялась Лоуренс перед тем как уйти из кино, стала лента "Красный воробей", где она сыграла русскую шпионку.

Лоуренс уже известна своей политической активностью. Она была одной из первых актрис, которая заявила о разрыве Голливудских зарплат мужчин и женщин еще в 2015 году.

Она также объединила силы с Камерон Диаз и певицей Адель в прошлом месяце на Женском марше 2018 года в Лос-Анджелесе, на котором призывали к равноправию по отношению к женщинам.