Год Ивану. Катя Осадчая похвасталась ярким праздничным тортом

В воскресенье, 18 февраля, сыну известной украинской телеведущей Кати Осадчей и ее мужа-коллеги Юрия Горбунова исполнился год.

Праздник, в частности, отметили ярким тортом с мишкой на воздушном шаре, свидетельствует фото, опубликованное ведущей на ее странице в Instagram.

"Год нашему Ивану!", — подписала она снимок. Фото за 18 часов собрало более 72 тысяч лайков.

Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились в 2017 году, 18 февраля в одном из роддомов Киева телеведущая родила мальчика, ребенка назвали Иваном.