"Ножки супер": Наташа Королева в мини-комбинезоне и ее "курочки" отпраздновали день рождения сына

Певица Наташа Королева в кругу родных отпраздновала день рождения своего первенца Архипа. Парню исполнилось 16 лет. Отмечали торжество, судя по геотегу, во Флориде, США.

В своем Instagram Королева поделилась семейным фото, на котором звезда облачена в красный мини-комбинезон, а ее сын одет в белую футболку с надписями и красные штаны. Все гости поддержали цвет праздника и были одеты в красный.

"Виновник торжества и его любимые" курочки "!", - подписала Наташа.

Среди "курочек" были сама артистка, ее мама, сестра Ирина и ее дочь.

Подписчики артистки начали в комментариях поздравлять Архипа, они не верят, что парню уже 16 лет.

"Какой красавчик Архип! Пусть все его мечты сбываются! Удачи вам всем!", "Ого, уже 16!", "Архип-красавчик! А ,,курочки"-вообще вне конкурса!", "Ножки супер)", - засыпали комплиментами певицу поклонники.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Фев 19, 2018 в 11:15 PST

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