"Фигура как у 18-летней": Валерия поделилась секретом, как в 49 лет оставаться молодой и гибкой

Российская певица Валерия, которой в апреле исполнится 50 лет, может похвастаться подтянутой фигурой и развитой гибкостью.

На своей странице в Instagram мама троих детей показала, как она себя держит в форме, и советует своим подписчикам также зарядиться оптимизмом и любовью к спорту.

На видео Валерия, которая больше 10 лет занимается йогой, становится на мостик, делает стойку на руках и показывает замечательный шпагат.

"Продолжаю рубрику "Домашние тренировки", которая спонтанно возникла благодаря Вам. Столько лет тренируюсь, но практически не выкладывала видео. Спасибо, что вдохновляете двигаться дальше и совершенствоваться. У меня просьба к тем, кого фитнес и ЗОЖ сильно раздражают: просто пройдите мимо, людей с противоположными интересами среди моих подписчиков больше", - подписала видео певица.

В комментариях к видео поклонники звезды засыпали ее комплиментами, и пообещали, что тоже дома будут выполнять эти упражнения.

"Какая Вы молодчина! Вдохновляете нас! Спасибо!", "Круто очень мои восхищение. Молодые то не могут жопу с дивана поднять. А вы такие чудеса творите", "Молодец, Валерия: в отличной форме!", "Потрясающе, Валерия!!! Умница! Трудяга! Фигура как у 18 летней девочки!", - восхищались Валерией подписчики.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Фев 19, 2018 в 11:24 PST

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