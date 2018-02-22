"Не накрашенная намного моложе": фанаты не узнали Славу из "НеАнгелов" без макияжа

Артистка поделилась семейным фото в Instagram.
Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть фото, на котором она запечатлена без макияжа, нежась в постели со своими детьми – сыном Леоном и дочерью Лаурой.
"Когда папа на работе", - подписала фото в Instagram Каминская.
Подписчиков артистки очень растрогал такой снимок, и они оставили десятки приятных комментариев Каминской.
"Лаура - такая сладенькая булочка", "Малой копия папа, а малая мама!!!", "Потрясающая семья!", - умилялись фанаты в комментариях.
Также фанаты отметили естественную красоту певицы.
"Как классно! Слава вы реально не накрашенная намного моложе", "Красота", - писали юзеры.
Ранее Слава из "НеАнгелов" показала, как работает над фигурой в спортзале.