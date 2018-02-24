"Ноги от ушей": фанаты восхитились новой фотографией Светланы Лободы

Певица выставила в Instagram фото с концерта.
Украинская певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками снимком с концерта, на котором артистка запечатлена в коротком блестящем платье.
На фото, которое Лобода выложила в Instagram, привлекли внимание поклонников длинные стройные ноги звезды.
Фанаты оценили красоту любимой певицы, и буквально за три часа фото набрало больше 26 тысяч лайков. В комментариях подписчики рассыпались в комплиментах.
"Вах! Куколка прям", "Ноги от ушей, класс", "Королева!", "Как всегда шикарна", - писали юзеры.
Ранее Светлана Лобода отметиила советский праздник, который в Украине отменили.