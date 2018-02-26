"Как две подружки": Анна Седокова показала взрослую дочь

Певица Анна Седокова поделилась с поклонниками снимком со своей дочерью Алиной. Они были в Москве на баскетбольном матче, где играли команда Химки и греческая командаПанатинаикос.

"Когда рядом с тобой гений фотографии", - подписала кадр в Instagram артистка.

Поклонники оценили старания дочери звезды и поставили более 85 тысяч лайков, и оставили сотни комментариев.

"Как две подружки", "Красивая мамуля", "Дочь красивая растет", - писали юзеры.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Фев 24, 2018 в 2:24 PST

Ранее Анна Седокова необычно поздравила мужчин с 23 февраля.