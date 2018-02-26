Заключительный фильм в кинокарьере. Знаменитый французский актер приехал на съемки в Украину

Для съемок в фильме "Последний шаг" в Украину приехал знаменитый французский актер Жан Рено, сообщил председатель Госкино Украины Филипп Ильенко.

"Имел честь лично поздравить Жана Рено с приездом в Карпаты для съемок в украинском-французском фильме "Последний шаг". Сотрудничество со звездами такого масштаба — это очередной этап развития нашей киноиндустрии и свидетельство доверия к уровню нашего профессионализма со стороны европейских коллег", — написал Ильенко в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в триллере Жан Рено будет играть наемного убийцу, который спасет от смерти девушку, после несчастного случая на мотосанях. Кинолента будет сниматься в Карпатах, на озере Синевир, а также в Киеве, Нью-Йорке и Канаде. Старт показа в кинотеатрах запланирован на 2019 год.