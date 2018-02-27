Известная дочь украинского чиновника разделась для мужского журнала

Дочь заместителя председателя Черкасской ОГА, солистка группы Tamerlan & Alena Алена Омаргалиева украсила страницы нового календаря на 2018 год мужского журнала XXL.

Певица на страницах календаря представляет октябрь, на фото Омаргалиева предстала в обтягивающем синем и черном купальниках с соблазнительным декольте.

Также для календаря снялись такие звезды шоу-бизнеса, как Регина Тодоренко, Виктория из "НеАнгелов", DJ Nana, Екатерина Крымская, Светлана Тимошевская, Наталья Вальдовска, ведущая ICTV Даша Селфи, Анна Родионова, Дарья Кравец, Елизавета Ястремская, Ольга Амброськина.

Ранее Алена Омаргалиева обнажилась для мужского глянца.