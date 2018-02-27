Известная дочь украинского чиновника разделась для мужского журнала

Алена Омаргалиева снялась в откровенной фотосессии.
Дочь заместителя председателя Черкасской ОГА, солистка группы Tamerlan & Alena Алена Омаргалиева украсила страницы нового календаря на 2018 год мужского журнала XXL.
Певица на страницах календаря представляет октябрь, на фото Омаргалиева предстала в обтягивающем синем и черном купальниках с соблазнительным декольте.
Также для календаря снялись такие звезды шоу-бизнеса, как Регина Тодоренко, Виктория из "НеАнгелов", DJ Nana, Екатерина Крымская, Светлана Тимошевская, Наталья Вальдовска, ведущая ICTV Даша Селфи, Анна Родионова, Дарья Кравец, Елизавета Ястремская, Ольга Амброськина.