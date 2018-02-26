"Не ходила бы ты на мою территорию": Оля Полякова заподозрила Надю Дорофееву в плагиате

Украинская певица Оля Полякова узнаваема своей визитной карточкой – ярким кокошником, и использование другими артистами такой же "фишки" считает плагиатом.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram комичное фото солистки "Время и Стекло" Нади Дорофеевой. На снимке котором прическа Нади похожа на знаменитый кокошник.

"Ой Надя, не ходила бы ты на мою территорию!", - в шутливой форме подписала фото певица.

Фанаты оценили чувство юмора артистки, и также оставили забавные комментарии.

"Мивина", "Аххахаха Оля ну как подпишет фотку))", "Кокошник это заразно", - писали юзеры.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)Фев 25, 2018 в 4:04 PST

Ранее Оля Полякова стала похожа на американскую певицу.