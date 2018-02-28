Виталий Козловский рассказал, какие шансы на победу у Melovin на "Евровидении-2018"

Украинский певец Виталий Козловский рассказал, что фаворитов на Национальном отборе-2018 у него не было, так как он не смотрел эфир.

Однако артист во время чата на "Главреде" рассказал, что у Melovin есть все шансы попасть в десятку "Евровидения".

По словам Козловского, Melovin можно идентифицировать как артиста благодаря его необычной линзе, ведь на Евровидении побеждает не только песня, уверен певец.

"Например, нам сложно вспомнить тех, кто просто спел красивую песню - мы о них быстро забываем. Но мы не забудем никогда, кто такие "монстры", кто такая "бородатая женщина", девушка со звездой на голове. И у нас есть все шансы запомнить мальчика с белым глазиком... Держим кулаки!", - отметил собеседник.

Ранее Виталий Козловский признался, что спекулирует на своих "обнаженных прелестях".