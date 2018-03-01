"Волосы прилетели": Евгений Кошевой показал фото с густой шевелюрой

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой выложил весенний архивный снимок, на котором он запечатлен в футболке на фоне зеленых деревьев и с волосами.

"Весна пришла)))))) Волосы прилетели @polyakovamusic оцени)))", - подписал фото на своей странице в Instagram Кошевой.

В комментариях пользователи, которые привыкли видеть артиста без волос, восторгались его прической.

"Ничесе!!! Волосы))", "Ого грива))", "Раритет))", "Ух Ты Волосняк..!!!", - писали юзеры.

Почему Кошевой сбрил свои волосы, он рассказал в интервью "КП в Украине".

"Это был 2001 год, 25 мая. Меня побрили друзья из команды КВН. И все ради двух ролей. Мы приехали играть в Украинскую Лигу КВН, которую вел Александр Масляков. Естественно, я первый раз приехал в Киев, у меня модельная прическа, я сделал ее в Луганске перед тем, как уезжать, занял денег на стрижку. Мы приехали в столицу 18 мая, репетировали-репетировали-репетировали, и я даже ничего не подозревал. А у меня были две роли - Розенбаум и Витас, который тогда, кстати, тоже был лысым. Но! Мой Розенбаум в телеверсию не вошел. Как и Витас. А я так и хожу уже почти 16 лет", - поделился актер.

Публикация от Евгений Кошевой (@evgenii.koshevoi) Фев 28, 2018 в 11:03 PST

Ранее Евгений Кошевой обвенчался с женой в Черногории.