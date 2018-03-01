В черном берете и с мимозами: Анна Седокова выложила весеннее фото

Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками новым фото, на котором артистка запечатлена в белой блузке с рюшами, в черном берете и с элегантными серьгами. Эффектный макияж с акцентом на глазах дополнили ее образ. В руках она держит желтый букет.

Такой нежный снимок Седокова опубликовала на своей странице в Instagram, под которым назвала весну временем новых прекрасных ошибок.

"Ну все! Теперь точно все будет хорошо, ведь ВЕСНА ПРИШЛА!!! Еще чуть-чуть и можно будет снять бесконечные слои одежды и выходить с расстегнутой курткой и не заболеть! Еще совсем немного и в тренажерном зале не будет свободной дорожки, а весь инст будет полон советами "как сбросить 15 кг за два дня". Еще чуть-чуть, и он напишет: Прости меня идиота, я был не прав ... Еще совсем немного и будет #тепло. И вы скажете это невозможно и наивно так полагать, а я скажу, что все возможно! Весна - время новых прекрасных ошибок! И пусть Будет Так #СПервымДнемВесны", - написала под фото Анна.

Поклонники певицы восхитились ее красотой, и засыпали комплиментами.

"Какая красивая", "Анюта, какая ты красивая на фото, такая нежная", "Красота неописуемая", "Восхитительная фотография! Анечка, ты как всегда прекрасна", - писали юзеры.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Фев 28, 2018 в 11:51 PST

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