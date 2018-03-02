Анастасия Приходько рассказала о своем отношении к 8 марта

Украинская певица Анастасия Приходько скептически относится к любому из праздников, кроме Нового года, Пасхи и Дня рождения, и считает, что подарить подарок любимой женщине можно и просто так, без повода. Поэтому считает, что 8 марта можно отменить.

"Ну, не будет 8 марта, так не будет. Клара Цеткин и Роза Люксембург в свое время, конечно, придумали замечательный праздник, но, я думаю, от этого можно и отказаться. Но знаю, что перемены всегда болезненны. Потому в любом случае еще год, два, три, пять пройдет до того момента, когда все забудут об этом празднике. Наверное, даже не так - поколения должны будут пройти", - рассказала артистка отвечая на вопросы читателей во время чата на "Главреде".

По ее мнению, проблемы в Украине сейчас от того, что люди, которые знали Советский Союз, сейчас у власти.

"Соответственно, от этого избавиться очень тяжело. Потому что они все помнят, как тогда было. Должно пройти три-пять поколений, и только тогда будут ощутимы перемены. Потому что, пока те люди, которые были со времен Советского Союза, остаются у власти, перемены будут идти, как улитка", - добавила Приходько.

Ранее Анастасия Приходько предложила, что делать с артистами, гастролирующими в РФ.