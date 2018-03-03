Американскую модель болезнь уложила в постель

Известная американская бикини-модель Алексис Рен сообщила, что простудилась и опубликовала фото, на котором позирует в постели.

Манекенщица написала о болезни на своей странице в Instagram.

Снимок болеющей девушки собрал сотни тысяч лайков, ряд интернет-пользователей пожелали ей быстрого выздоровления.

Ранее сообщалось, что Алексис Рен снялась в пикантной фотосессии для журнала Sports Illustrated, сьемки проходили на Арубе — острове в Карибском море. Посмотреть фото можно здесь.