Анастасия Приходько поделилась самым ярким воспоминанием из детства

Певица, заслуженная артистка Украины 30-летняя Анастасия Приходько заявила, что, наверное, самое яркое воспоминание — это когда она в 13 лет впервые увидела море в Крыму, в Феодосии.

Тогда артистка впервые увидела медуз, ракушки, покаталась на скутере, банане и горках, в первый раз надела раздельный купальник — мама разрешила, рассказала она во время чата на "Главреде".

"Помню момент, когда я иду, и мне говорят, что я сейчас увижу море, увижу, какое оно большое", — отметила собеседница.

По словам Приходько, ее может мгновенно вернуть в детство метро. "Сколько было проведено времени в метро! Училась я в школе Лысенко, и туда можно было ездить разными дорогами: и через "Берестейскую", и через Лукьяновку, и через "Майдан", — добавила она.

Позже исполнительница "поступила в институт Глиера, и тоже нужно было ездить на метро — на метро "Льва Толстого" или метро "Университет". Наверное, поэтому, когда я попадаю в метро, я вспоминаю детство", — подчеркнула гостья.

"А еще запах — когда я открываю зимой в 11 вечера окно и дышу морозным ветром. Это сразу возвращает меня в мои бунтарские 15 лет, когда мы прогуливали пары и гуляли зимой. И нас не волновало, что на улице -15", — поделилась певица.

Ранее Анастасия Приходько говорила "Главреду", что она думает над тем, чтобы когда-нибудь пойти в политику, но сейчас не состоит ни в каких партиях, и не собирается выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.