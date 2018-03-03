"Как на горшке": Ольгу Бузову раскритиковали за неудачное фото

Звезда телепроекта "Дом-2", певица Ольга Бузова показала поклонникам очередное провокационное фото.

На снимке, который Бузова выложила на своей странице в Instagram, певица запечатлена в откровенном полупрозрачном боди, которое оголяет ее попу. Поклонники отметили, что артистка сфотографировалась не в очень удачной позе, которая напоминает им "поход в туалет".

"Не очень удачное фото... Как на горшке, извините.. Не секси", "Вам кроме жопы нечего уже показать", "Как будто в туалет собралась", "В туалет присела, простите…", - писали юзеры.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Мар 2, 2018 в 9:10 PST

Ранее Ольгу Бузову и ее харизматичного поклонника высмеяли фанаты.