Анастасия Приходько рассказала о самом большом разочаровании после Революции Достоинства

Украинская певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько рассказала, что разочаровало ее больше всего после Революции Достоинства.

Артистка считает, что с приходом новой власти не поменялись принципы работы с Кремлем, об этом она рассказала во время чата на "Главреде".

"Странно - почему у нас российские банки работают. Странно - почему российские товары на полках. Странно - почему до сих пор ведутся торги с Россией. Просто интересно. Да, понятно, что вся предыдущая власть работала с Кремлем, но ведь пришла новая - только ничего не меняется", - подчеркнула артистка.

По словам исполнительницы, она не понимает, почему военным в зоне АТО не дают воевать.

"Сепары обстреливают наших - каждый день "двухсотые" и "трехсотые", а наши даже стрелять не могут, потому что, видите ли, Минские договоренности. Вопрос - сколько это еще будет продолжаться? Почему они там стоят? Что они делают? Знаю, что наши ребята готовы идти до конца. Но как? Им связали руки, ничего не могут сделать. Уверена на 100%, если бы была возможность, наши пацаны закончили все вмиг, не позволив ему начаться", - уверена артистка.

Она также добавила, что эта война кому-то нужна, и поэтому все заморозилось и ничего не продвигается, что и разочаровывает певицу.

Ранее Анастасия Приходько рассказала о предложениях сотрудничать от россиян.