"Ты беременна?": фанаты разглядели на фото Лободы округлившийся живот

Украинская певица Светлана Лобода порадовала подписчиков новыми фото.

На своей странице в Instagram артистка выложила снимки, на которых она запечатлена в красивой пижаме, украшенной кружевом от известного бренда нижнего белья.



"Женщина стареет только тогда, когда надевая белье не представляет себе восхищенные глаза любимого мужчины...", - подписала фото певица.

Не прошло и суток, как уже более 131 тысячи пользователей Instagram оценили лайками красоту Светланы Лободы на новых снимках.

На фоне слухов о беременности певицы от солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, фанаты увидели чуть округлившийся живот Лободы.

"Животик виден))))) мои поздравления", "Похоже, что животик", "Света, не своди с ума народ)))", "Блин, вот это интрига с беременностью ", - писали фанаты.

Пока что ни сама певица, ни ее менеджмент не прокомментировали слухи о беременности артистки.

Ранее Лобода стала победительницей очередной российской премии.