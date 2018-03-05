Украинская телеведущая заинтриговала поклонников фото в бассейне

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками новым фото, на котором она запечатлена в бассейне. Фанаты задались вопросом, купается ли звезда топлес, ведь фото сделано так, что на нем не видно купальника.

Таким снимком Никитюк поделилась на своей странице в Instagram.

"Любите ли вы бассейн так, как люблю его я?! 9 лет плавать это вам не шутка...2 тренировки в день и жрать хочется постоянно. Кто пловец? Как часто занимаетесь? За сколько секунд 100 м. Вольным стилем?? Если детки, ведите их на плаванье, сколиоза не будет", - шутливо подписала фото Никитюк.

Как оказалось, на втором фото, которое Леся выложила в Insta-сториз, купальник все-таки на телеведущей присутствует.

Подписчикам понравилось фото телеведущей, буквально за час оно собрало около 20 тысяч лайков и сотни комментариев, в которых фанаты засыпали ее комплиментами.

"Леся, прямо как богиня)", "Секси Леська", "Шикарная!", - восхищались поклонники.

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) Мар 5, 2018 в 12:58 PST

Ранее Леся Никитюк в прозрачном платье блистала на премии Viva.