В 32 года умер участник британской группы Veronica Falls

Барабанщик британской группы "Veronica Falls", автор песен "Boys Forever" Патрик Дойл умер в возрасте 32 лет.

Причина смерти пока не раскрывается, сообщает Pitchfork.

Коллеги Дойла уже выражают соболезнования. В частности, Алекс Капранос из группы "Franz Ferdinand" назвал его своим другом, умным, веселым и отличным музыкантом.

Также на странице в Facebook группы "Boys Forever" сообщили о смерти барабанщика, и огласили о сборе средств ЛГБТ-центра в Лос-Анджелесе, который поддерживал Дойла.