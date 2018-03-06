Жан Рено на Закарпатье заговорил на украинском языке

Французский актер Жан Рено, который на Закарпатье снимется в фильме "Последний Шаг", выучил украинские слова.

"Когда Рено видит меня, то издали машет рукой. Говорил сначала на английском "хеллоу", а теперь уже на украинском "добрий день". Да-да! А еще выучил наше "дякую". Очень красиво у него это получается. А мне немного странно, когда звезда такого уровня со мной так приветливо здоровается. Честно", - рассказал менеджер отеля Константин Филипп Mukachevo.net.

Поселился актер в крупнейшем отеле Синевирской Поляны, который расположен ближе к озеру.

"На следующий же день после поселения Жан Рено попросил вынести из комнаты часы. Но попросил очень вежливо и много раз извинился за такую просьбу. Объяснил, что он очень уставший, а часы тикают и мешает ему спать", - поделился Филипп.

Ранее Жан Рено приехал на съемки в Украину.