"Диванный эксперт": Алина Гросу обсуждала тему изнасилования на российском шоу

Украинская певица Алина Гросу выступила в роли эксперта на российском телешоу "Прямой эфир" с ведущим Андреем Малаховым, где обсуждалась тема изнасилования, и высказала свое мнение о скандальной россиянке Диане Шурыгиной.

Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram, где выложила фото с Малаховым.

"Обсуждали популярную сейчас тему об изнасилованиях... и если честно, очень прискорбно, что подобное используется для хайпа и обсуждается на каждом шагу. Лучше бы реальными действиями боролись на законодательном уровне, нежели очередными скандалами прилюдно на ТВ. Для каждого человека, кто пережил такую психологическую и физическую травму - это невыносимая печать и рана на сердце, когда сложно кому-то признаться, но в тоже время трудно самому пережить", - сказала певица.

Гросу также добавила, что значимость таких программ можно толковать двояко: "с одной стороны, они помогают каждому пережившему это самому заговорить, а с другой стороны плодят в мире толпу "с синдромом Шурыгин", которые сами ложились под объект для своих корыстных целей, (заполучить деньги/роль/помощь/покровительство) но не получив желаемое, резко заговаривают спустя "сто лет" и превращаются сами из коварных хищниц в "жертв".

Певица также высказала сочувствие тем, кто стал жертвой изнасилования.

На такой пост фанаты отреагировали не слишком активно, они отметили, что не хотят поднимать такие темы, но поинтересовались, в роли кого выступила Гросу на шоу.

"Алина, в роли какого эксперта выступили Вы?", спросил один подписчик. "Диванного", - ответил ей другой фанат.

Сама Гросу спокойно восприняла фразу подписчика, и ответила ему: "Было бы очень смешно, если бы не было так печально".

Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu) Мар 5, 2018 в 7:53 PST

Ранее Алина Гросу похвасталась наградой в России.