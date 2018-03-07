"Переплюнул все российское кино": "Ленинград" в новом клипе необычно поздравил женщин с 8 марта

В видео присутствует ненормативная лексика.
Российская группа "Ленинград" подготовила женщинам подарок к 8 марта – они выпустили новый клип на песню "Не Париж".
Главные роли сыграли Юлия Александрова и Сергей Бурунов.
Александрова играет и супергероиню, и домохозяйку, что, по мнению коллектива, отражает картину гендерного распределения ролей в современном обществе.
В клипе героиня успевает и по дому всю работу выполнить, и Землю спасти от метеорита.
Режиссер-постановщик и сценарист клипа — Павел Сидоров.
Без элементов фрик-шоу и ненормативной лексики не обошлось.
Клип уже набрал более 290 тысяч просмотров.
Ранее "Ленинград" презентовал новый клип про водку с известными питерцами.