Беременная Светлана Лобода отменила концерты до осени - СМИ

Украинская певица Светлана Лобода, о беременности которой сообщают российские СМИ, прекращает концертную деятельность до осени этого года.

О такой новости сообщает портал Woman.ru, которому представительница певицы Евгения Нагапетян объяснила ситуацию.

"Концерты изначально не стояли до осени в связи с тем, что Светлана улетает в Америку записывать новый альбом. Это общеизвестная и общедоступная информация", - заявила пиар-агент певицы.

На официальном сайте Лободы опубликована информация о том, что следующее ее выступление состоится только 25 октября. Артистка отменила концерты, которые должны были состояться в конце марта в "Крокус Сити Холл".

Таким образом, Светлана не появится на сцене около 7 месяцев.



Напомним, российские СМИ сообщили, что Лобода ждет ребенка от солиста культовой группы Rammstein Тилля Линдеманна.

О романе Лободы и лидера легендарного немецкого коллектива СМИ сообщали летом минувшего года. Нежные отношения пары были заметны во время музыкального фестиваля "Жара" в Баку. Впоследствии музыканты встречались тайно.

По данным источника, рожать певица планирует в Лос-Анджелесе. Официально Светлана Лобода и Линдеманн в браке не состоят.

Также Николай Басков во время вручения музыкальной премии "Жара music awards" подтвердил слухи о беременности Лободы.

Перед номером певицы на другую композицию "Парень", Николай Басков сообщил залу, что сейчас перед ними появится "беременная Светлана Лобода".

Фанаты на последних снимках артистки разглядели округлившийся живот.

Сама певица пока что не комментировала слухи о беременности.