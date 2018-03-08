Полякова сняла маму и дочерей в новом трогательном клипе, опубликован тизер

К 8 Марта известная украинская певица Оля Полякова анонсировала выход новой песни "Мама".

Композицию поп-исполнительница посвятила своей маме, к которой в тексте песни она будет обращаться за советом. Тизер к новому клипу опубликован в Youtube.

"В песнях и клипах, на концертах и телешоу поклонники певицы привыкли видеть суперблондинку яркой и весьма эмоциональной. Но мало кто знает, какая Оля Полякова вне сцены, какой она может быть "домашней и уютной". 8 Марта, в Международный женский день, певица представит публике откровенную композицию-признание", - сказано в описании к тизеру.

Сообщается, что новая сентиментальная песня о маме получилась чрезвычайно нежной и трогательной. Премьера клипа состоится в марте, дата выхода пока неизвестна. В видеоработе Полякова покажет поклонникам три поколения женщин своей семьи.

Напомним, в интервью Полякова призналась, что в детстве у нее была масса комплексов — самая высокая в классе и во дворе, худая, сутулая.