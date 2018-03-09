"Оттенок Мадонна". Вера Брежнева похвасталась снимком для российского глянца

Украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографию для российского глянцевого журнала Cosmopolitan Beauty, на ней она запечатлена в "оттенке Мадонны".

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 110 тысяч лайков.

"50 оттенков меня… Оттенок Мадонна…", — подписала фото артистка.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева позировала для российского глянцевого журнала Hello "без поясов, часов и обуви". Певица фотографировалась "на вершине горы, над тоннами мрамора".