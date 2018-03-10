Модельер Слава Зайцев провел свой последний показ мод, фото

Известный российский модельер Слава Зайцев 10 марта показал свою последнюю сезонную коллекцию.

Кутюрье заявил о завершении работы по созданию сезонных показов. Об этом сообщает телеканал 360.

Показ коллекции осень-зима 2018-2019 прошел в рамках Недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia и был приурочен к 80-летию Зайцева.

Последняя демонстрация моделей именитого модельера прошла на подиуме в стиле ретро.

Кутюрье заявил, что карьеру он завершать не намерен, однако сезонных дефиле больше демонстрировать не будет.

Напомним, Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. После распада СССР открыл в России собственный модный дом и школу моделей.

Как сообщалось ранее, в Милане прошел показ бренда Dolce & Gabbana осень-зима 2018-2019. Экстравагантный модный дуэт Доменико Дольче и Стефано Габбана скреативили и открыли показ вылетом дронов, которые начали парить над гостями с сумками бренда из новой коллекции.