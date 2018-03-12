Замешаны дети: вокруг Анджелины Джоли разгорелся международный секс-скандал

Американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли попала в секс-скандал международного уровня.

Претензии, собственно, возникли не к самой Джоли: десятки жалоб на неподобающее поведение люди подали на работников пунктов по оказанию помощи нуждающимся в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Именно эти пункты находятся в ведении актрисы, пишет Intermedia24. Среди пострадавших оказались и несовершеннолетние.

Все жалобы были поданы за последний год. На ближайшее время запланировано экстренное заседание, где и будут разбираться с инцидентом.

Отметим, что Джоли является послом доброй воли ООН уже более 20 лет.

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