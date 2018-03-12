"Лифтолук на новом уровне": экс-Nikita удивила фанатов выходкой в лифте

Экс-Nikita Анастасия Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ Nana, удивила подписчиков своим "лифтолуком".

На своей странице в Instagram артистка выложила фото, на котором она стоит в лифте, растянув ногу в шпагате, как отметили подписчики, "похлеще Волочковой".

Подписчики остались в восторге от фото, и засыпали комплиментами Анастасию: "Вот это я понимаю селфи", "Эталон женственности", "Агонь) Нана, ты просто Бомб", "Ох, давно не было вертикального шпагата".

Ранее экс-Nikita станцевала стриптиз на балконе топлес.