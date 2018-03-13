Артисты балета Кухар и Стоянов рассказали, почему не гастролируют в России

Солисты Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и Александр Стоянов на территории Российской Федерации не выступали уже на протяжении пяти лет.

Александр Стоянов, отвечая на вопрос читателя во время чата в "Главреде"отметил, что для истинного артиста важен не только гонорар.

"У нас было много случаев, когда мы отказывались от гонораров по той или иной причине. Нас приглашали и работать за границей за большие деньги, но нам это было неинтересно, так как нас устраивает целиком и полностью Национальная опера Украины. Мы любим наш театр и наше руководство", - сказал он.

Артист отметил, он надеется на то, что "со временем конфликт между нашими странами угаснет".

Напомним, ранее во время чата на "Главреде" Стоянов и Кухар признались, почему не уехали работать заграницу, воспользовавшись многочисленными предложениями.