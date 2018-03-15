Американская модель похвасталась волнующим фото

Известная американская бикини-модель Алексис Рен выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в не полностью надетом купальнике.

Волнующий снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 760 тысяч лайков.

На фото девушка запечатлена в футболке и купальнике, который прикрывает только некоторые ее прелести.

Ранее сообщалось, что Алексис Рен снялась в пикантной фотосессии для журнала Sports Illustrated, сьемки проходили на Арубе — острове в Карибском море. Посмотреть снимки можно здесь.