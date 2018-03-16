Премьер Национальной оперы Украины объяснил, почему 8 марта нельзя отменять

Звезда мирового балета, премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов считает, что праздник 8 марта — Международный женский день — нельзя отменять, он очень важный.

Обычно говорят, что дети — цветы жизни, но женщины — это самое важное, что есть в нашей жизни, рассказал артист во время чата на "Главреде".

"Им дается очень много испытаний в этом мире. Поэтому 8 марта, хотя бы в этот один день, мы должны сделать все, чтобы они почувствовали себя королевами — нужными, любимыми и прекрасными", — отметил собеседник.

Звезда мирового балета, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар полагает, что 8 марта способствует формирования правильного отношения к женщине. "Я рада, что у сына тоже формируется с детства правильное отношение к женщине. Видя пример папы, он сестричке купил подарок, мне сделал вазу с цветами из бумаги, бабушке нарисовал картину... Все это формирует мужское начало и отношение к женщине", — заявила она на чате.

Ранее певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько говорила "Главреду", что скептически относится к любому из праздников, кроме Нового года, Пасхи и дня рождения, подарить подарок любимой женщине можно и просто так, без повода, поэтому 8 марта можно отменить.