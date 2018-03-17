"Красавицы". В Сети похвалили фото Нади Дорофеевой с мамой

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует со своей мамой Ольгой.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал более 100 тысяч лайков.

"Моя самая лучшая и самая красивая @mama.dorofeeva! Так жаль, что в твой день рождения (16 марта — Ред.) меня нет рядом… но вся моя любовь совсем близко… Ма, пусть будет здоровье! Все остальное мы сделаем… люблю", — подписала фото артистка.

Ряд интернет-пользователей также поздравили Ольгу, а некоторые — похвалили снимок. "Красавицы", — считает m23fam.dodo. "Теперь я знаю, в кого вы такая красивая!", — отметила dianchik_k12. "У тебя мама стильная!", — написала darina_onishenko.

Ранее Надя Дорофеева выложила в соцсеть фото, сделанное для глянцевого женского журнала Cosmopolitan Украина, его расхвалили интернет-пользователи. Посмотреть снимок можно здесь.