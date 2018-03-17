Беременная Лобода снялась в рекламе для российского телевидения: видео

Украинская певица Светлана Лобода, которая в последнее время выступает преимущественно в России, снялась в рекламном ролике российской музыкальной премии.

Исполнительница предлагает россиянам купить билеты на концерт, который состоится 26 мая в Москве. Видео ее обращения опубликовано в Youtube.

В ролике певица утверждает, что также будет участвовать в концертной программе и рекомендует скорее покупать билеты, которые могут закончиться.

Однако ранее беременная Лобода сообщала, что уходит в декретный отпуск и не появится на сцене раньше июня. Большой концерт она анонсировала на октябрь текущего года.