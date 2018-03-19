"Устала от мужчин": Ольга Бузова выложила горячее фото с подругой и призналась ей в любви

Российская певица Ольга Бузова удивила поклонников фото со своей подругой Олесей Маршевской.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, девушки запечатлены в бане впо пояс в воде в купальниках. Бузова целует в щеку Маршевскую.

"И – идеально. Наш вчерашний идеальный вечер вдвоём с моей кошечкой @marshevskaya. Люблю тебя", - подписала фото Бузова.

Подписчики артистки сразу принялись приписывать им более чем дружеские отношения.

"Бузова ориентацию меняет?", "В лесби что ли переквалифицировалась? Ну не в 32 так с девочками дружить", "Буз переключилась на женщин", "Устала от мужчин?", - писали поклонники.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)19 Мар 2018 в 4:39 PDT

Ранее ветераны выдвигали Бузову в мэры Москвы.