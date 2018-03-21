Анна Седокова соблазнительно станцевала у пилона

Украинская певица Анна Седокова порадовала поклонников откровенными танцами у пилона.

Артистка выложила видео с тренировки нового вида танца. Седокова была одета в соблазнительный кружевной топ и обтягивающие черные лосины.

"Время танцев", - подписала певица фото.

Поклонники певицы отметили, что Седокова выглядит потрясающе и является образцом для всех.

"Прекрасный образец, мамочка 3х детей. Просто супер", "Фигура просто огонь", "Анечка, вы такая сочная!", "Так плавно и аккуратно...", - восхищались фанаты.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)20 Мар 2018 в 3:06 PDT

Ранее Седокова похвасталась своим пышным бюстом и аппетитными формами.