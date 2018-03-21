Концерт с наушниками как секс в презервативе: Седокова любит выступать без "этой штуковины"

Украинская певица Анна Седокова удивила поклонников нестандартным признанием.

Артистка на своей странице в Instagram выложила новое фото, на котором она запечатлена в оранжевом костюме: оверсайз пиджаке на топ с глубоким декольте и штанами.

Но не наряд артистки так привлек внимание фанатов, как подпись к фото.

"За 2 минуты до концерта. Это видно по наушнику на мне. Сначала убрала его, потом подумала, что я слишком люблю свою работу и горжусь ей. Даже этой чёрной штуковиной ))Давно нужно заказать профессиональные наушники, но нет времени. И желания. Если вы были у меня на концерте, то знаете, что я их постоянно выкидываю на 5 песне. Я хочу чувствовать зал, а они мне мешают. Как секс в презервативе ( простите дети ). Соскучилась уже по концертам.

И да... Я помню про голый день", - подписала фото певица.

Одни поклонники оценили шутку артистки и принялись расхваливать ее наряд и внешний вид.

"Классный костюм", "Нереально красивая", "Аня вы ослепительны. Я вас обожаю вы такая милаяяя!", "Какой классный костюм", - восхищались фанаты.

Другие же не оценили такое сравнение, и принялись критиковать Седокову в комментариях.

"Кроме презика сравнить не с чем? Ума палата!", "Теперь хоть ясно, откуда столько детей у вас Анна", - возмущались подписчики.

Ранее Анна Седокова соблазнительно станцевала у пилона.