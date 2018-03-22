"Вах, как много всего". Надя Дорофеева похвасталась подарками, фото

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует с букетами и подарками, полученными в Николаеве.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, менее чем за сутки он собрал свыше 150 тысяч лайков.

"Николаев (в областном центре 20 марта прошел концерт группы "Время и стекло" — Ред.), я в шоке… спасииибооооо", — подписала фото артистка.

Снимок по-разному прокомментировали интернет-пользователи. "Вах, как много всего", — отметила masha_naydenko24. "Крутооо", — считает nadyadorofeev_a. "Столько рисунков и подарков, да, Николаев — супер!", — подчеркнул _grysenko_. "Красавица", — полагает svremiai.

Ранее Надя Дорофеева выложила в соцсеть фото, сделанное для глянцевого женского журнала Cosmopolitan Украина, его расхвалили интернет-пользователи. Посмотреть снимок можно здесь.